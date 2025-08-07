Кабачковые оладьи без тонны масла! Вкусняшки с сырной корочкой за 15 минут

Кабачковые оладьи без тонны масла! Легкие, сочные и хрустящие оладьи — идеальный вариант для полезного завтрака или ужина. Готовятся без масла, но с аппетитной сырной корочкой!
Ингредиенты
- Кабачки — 1 кг (2 средних)
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 4 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л. + ⅓ ч. л.
- Сыр (моцарелла/гауда) — 100 г
- Помидор — для подачи
- Сметана 20% — для подачи
Для соуса
- Сметана — 100 г
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Укроп — небольшой пучок
Приготовление
- Кабачки натрите на крупной терке, посолите (1 ч. л.) и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость, добавьте оставшуюся соль. В миске смешайте кабачки, яйца, муку, разрыхлитель и натертый сыр. Тесто должно быть густым, но не плотным.
- Разогрейте антипригарную сковороду, выкладывайте оладьи столовой ложкой. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты до золотистой корочки, затем переверните, накройте крышкой и готовьте еще 2–3 минуты.
Для соуса смешайте сметану, измельченный чеснок и рубленый укроп.
