07 августа 2025 в 06:00

Кабачковые оладьи без тонны масла! Вкусняшки с сырной корочкой за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые оладьи без тонны масла! Легкие, сочные и хрустящие оладьи — идеальный вариант для полезного завтрака или ужина. Готовятся без масла, но с аппетитной сырной корочкой!

Ингредиенты

  • Кабачки — 1 кг (2 средних)
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 4 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л. + ⅓ ч. л.
  • Сыр (моцарелла/гауда) — 100 г
  • Помидор — для подачи
  • Сметана 20% — для подачи

Для соуса

  • Сметана — 100 г
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Укроп — небольшой пучок

Приготовление

  1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите (1 ч. л.) и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость, добавьте оставшуюся соль. В миске смешайте кабачки, яйца, муку, разрыхлитель и натертый сыр. Тесто должно быть густым, но не плотным.
  2. Разогрейте антипригарную сковороду, выкладывайте оладьи столовой ложкой. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты до золотистой корочки, затем переверните, накройте крышкой и готовьте еще 2–3 минуты.

Для соуса смешайте сметану, измельченный чеснок и рубленый укроп.

Ранее мы готовили гренки с сырно-творожной начинкой! Превращаем батон в завтрак за 15 минут.

кабачки
оладьи
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
