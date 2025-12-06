ТИЭФ'25
На молоке прошлый век! Заменяю на квас — хрустящие и с дырочками. Самые вкусные блинчики на завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Секрет идеальных тонких блинчиков с ажурными дырочками кроется не только в мастерстве хозяйки, но и в правильной основе для теста. Отказавшись от привычного молока в пользу обычного хлебного кваса, вы откроете для себя новый уровень блинной кухни. Квас благодаря естественному брожению и углекислоте делает тесто невероятно легким, воздушным и податливым. На раскаленной сковороде оно сразу же начинает пузыриться, создавая то самое вожделенное кружево и золотистую, слегка хрустящую корочку. Такие блинчики получаются более ароматными, с едва уловимой приятной кислинкой и солодовыми нотами, которые так напоминают вкус детства. Это ресторанное чудо легко сотворить дома всего за десять минут.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл хлебного кваса (несладкого, лучше темного), 2 крупных яйца, 150 г муки, 1–2 столовые ложки сахара (по вкусу), щепотка соли, 3 столовые ложки растительного масла + немного для жарки. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородности. Не переставая помешивать, тонкой струйкой влейте квас комнатной температуры. Постепенно всыпьте просеянную муку, энергично размешивая венчиком, чтобы не оставалось комочков. В конце добавьте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Тесто должно быть жидким, похожим на сливки. Дайте ему постоять 5–7 минут. Хорошо разогрейте сковороду (желательно с антипригарным покрытием) и слегка смажьте ее маслом. Наливайте половник теста на горячую поверхность и быстро распределяйте, наклоняя сковороду, в тонкий круглый блин. Жарьте на среднем огне до тех пор, пока поверхность не станет матовой и не покроется характерными дырочками, а края не начнут подрумяниваться. Затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны примерно 30–40 секунд до золотистых пятен. Подавайте блинчики горячими, сворачивая в трубочку или конвертики, со сметаной, медом, вареньем или икрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
