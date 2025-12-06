ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 06:46

Съедается за минуту, готовится — за пять: салат на все случаи жизни — и на ужин, и на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат съедается за минуту, а готовится всего за пять! Подойдет на все случаи жизни — и на ужин, и на Новый год! В нем сытная фасоль и сладковатая кукуруза прекрасно сочетаются с ароматной копченой курицей.

Вам понадобится: банка красной консервированной фасоли, банка кукурузы, 300 г копченой курицы, 100 г сухариков, 3-4 ст. л. майонеза, пучок зелени (петрушка или укроп). Слейте жидкость с фасоли и кукурузы. Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками. Зелень мелко порубите. В большой салатнице смешайте все ингредиенты, кроме сухариков. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Непосредственно перед подачей добавьте сухарики, чтобы они остались хрустящими.

Этот салат действительно универсален — он хорош как самостоятельное блюдо или в качестве сытного дополнения к любому гарниру!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Дымок» с клюквой: отлично впишется в новогодний стол наравне с оливье и шубой.

