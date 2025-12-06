В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы Историк Кларк заявил, что у Европы нет реалистичного будущего без России

У стран ЕС нет реалистичного будущего без России, заявил австралийский историк Кристофер Кларк. По его словам, которые приводит RND, Европе следует как можно скорее начать переговоры с Кремлем во избежание перерастания кризисной ситуации на Украине в полномасштабную войну. Также, по его мнению, европейским лидерам стоит отказаться от мысли о якобы возможности достичь победы над Россией.

Нет реалистичного, человеческого будущего у Европы без России, — отметил специалист.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без помощи Соединенных Штатов, рассчитывая на поддержку Европы. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет.

Также сообщалось, что страны Европейского союза обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон Москве. По словам норвежских аналитиков, таким образом Россия «поставит Европу на колени».