ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 08:11

Кальмарный салат идет лесом — теперь готовлю с дорблю и креветками: топ-вариант к Новому году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — настоящая симфония вкусов! Сладковатая запеченная тыква, нежные креветки, пикантный сыр дорблю и цитрусовый соус создают удивительно гармоничное блюдо.

200 г тыквы нарезаю кубиками, сбрызгиваю 1 ч. л. оливкового масла, посыпаю 0,5 ч. л. соли, тимьяном и 1 ч. л. лимонной цедры. Запекаю при 200 °C до мягкости. 200 г креветок отвариваю и очищаю. На тарелку выкладываю 100 г салатного микса, сверху — теплую тыкву, креветки, разрезанные пополам помидоры черри и кусочки 50 г сыра дорблю. Посыпаю 20 г тыквенных семечек. Для заправки смешиваю 2 ст. л. оливкового масла, сок апельсина или мандарина по вкусу, 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. дижонской горчицы. Поливаю салат перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Джиган раскрыл, что хотел бы «сожрать» в Африке
Шоу-бизнес
Джиган раскрыл, что хотел бы «сожрать» в Африке
Рулет с морковью по-корейски «Восточный экспресс»: дешево, вкусно, быстро
Семья и жизнь
Рулет с морковью по-корейски «Восточный экспресс»: дешево, вкусно, быстро
Рецептом «Гнезда глухаря» поделилась повар из кулинарии: он такой вкусный, что обходит по продажам даже оливье — повторить легко
Общество
Рецептом «Гнезда глухаря» поделилась повар из кулинарии: он такой вкусный, что обходит по продажам даже оливье — повторить легко
Маскарпоне-пирог — мой топ нежности среди десертов: вот что значит реально тает во рту
Общество
Маскарпоне-пирог — мой топ нежности среди десертов: вот что значит реально тает во рту
Если времени в обрез, готовлю пасту алио олио. Проще не бывает — нужны спагетти, креветки и чеснок
Общество
Если времени в обрез, готовлю пасту алио олио. Проще не бывает — нужны спагетти, креветки и чеснок
еда
рецепты
салаты
сыры
креветки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исчезнувшую два месяца назад крымчанку похоронили в закрытом гробу
Россия подняла в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Пункт украинского погранотряда взлетел на воздух
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 декабря
Секреты сухой засолки икры форели: как приготовить деликатес на праздник
Раскрыто, какая добавка в икре должна насторожить покупателя
«Удерживают город в интернете»: стало известно, что происходит в Волчанске
Срыв пиар-акции ВСУ, потери в живой силе: новости СВО на утро 6 декабря
Экс-судья ВС принял неожиданное решение по изъятым у него 9 млрд рублей
Печеночный торт «Король закусок» — изысканно, легко и безумно вкусно
В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 декабря: инфографика
Юрист рассказала, какие новые дорожные знаки введут в России с 1 января
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 116 украинских БПЛА
«Они будут на коленях»: в Норвегии описали исход конфликта на Украине
Аналитик назвал четыре причины рекордного укрепления рубля
Мошенники придумали способ для водителей сэкономить на ремонте после ДТП
Морозы до 40 с ураганами и метелями: погода в России на неделю 8–14 декабря
Российские войска пресекли попытку ВСУ установить флаг Украины
Турэксперт назвала самые популярные направления для путешествий по Индии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.