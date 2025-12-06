Удар ВСУ по ДНР убил мирную жительницу Жительница Горловки погибла при атаке ВСУ на ДНР

Мирная жительница погибла из-за атаки Вооруженных сил Украины на Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько. По его словам, артиллерийский удар по поселку Короленко привел к ранению двух жителей Горловки.

В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким, — отметил он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватил 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

Также стало известно, что двое жителей поселка Борисовка Белгородской области пострадали при атаке украинского беспилотника. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, они получили осколочные ранения ног. Пострадавшим на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь.