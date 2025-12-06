ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 08:44

ФСБ рассекретила документы КГБ о скрывшихся на Западе пособниках нацистов

УФСБ по ДНР обнародовало факты преступлений коллаборантов в Красноармейске

Управление Федеральной службы безопасности по ДНР рассекретило документы о военных преступлениях коллаборантов в Красноармейске в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, немецко-фашистскими властями на территориях шахт и школ были оборудованы лагеря для военнопленных, где люди подвергались пыткам и истязаниям. Всего на территории Красноармейского района зверски замучили, убили, повесили, расстреляли и сожгли 14 286 человек.

Обнародованы акты 1944 года, свидетельствующие о масштабных злодеяниях пособников фашистов против советских военнопленных и мирного населения, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества» заявила, что продвижение Анналены Бербок на высокий пост в ООН является кощунством по отношению к памяти погибших от нацизма. В частности, российский дипломат указала на то, что немецкий политик гордится своим дедом, который воевал на стороне Третьего рейха.

