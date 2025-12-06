«Краснодар» и ЦСКА дадут жару: кто перезимует на первой строчке РПЛ

7 декабря в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют два лидера — «Краснодар» и ЦСКА. Кто уйдет на зимние каникулы на первом месте в чемпионате — в материале NEWS.ru.

Какие места «Краснодар» и ЦСКА занимают в турнирной таблице РПЛ

После 17 туров «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 37 очков. В предыдущем туре «Краснодар» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 5:0.

ЦСКА расположился на второй позиции в турнирной таблице. После 17 игр армейцы набрали 36 очков. В предыдущем туре подопечные Фабио Челестини обыграли дома «Оренбург» со счетом 2:0.

Кто является лидером «Краснодара» и ЦСКА

Главными лидерами «Краснодара» являются полузащитник Эдуард Сперцян и колумбийский нападающий Джон Кордоба. Первый является лучшим в РПЛ по системе «гол + пас». На счету полузащитника восемь забитых мячей и 11 результативных передач.

Кордоба забил девять голов. Колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» — 69 мячей. Форвард обошел Федора Смолова (68 голов). По четыре точных удара в чемпионате на счету Никиты Кривцова и бразильца Виктора Са.

В ЦСКА лидерами по результативным действиям являются Иван Обляков и Данил Круговой (5+3 и 4+4 соответственно). Кроме того, высокий уровень игры показывают футболисты 2005 года рождения — Кирилл Глебов (5+2) и Матвей Кисляк (4+4).

Эдуард Сперцян Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Кто является фаворитом матча «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» является фаворитом матча против ЦСКА, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, команда Мусаева выглядит очень уверенно и играет с чувством собственного достоинства.

«„Краснодар“ привык быть лидером. Футболисты не нервничают, когда играют с фаворитами или аутсайдерами, ведут свою игру. У ЦСКА все в порядке, за исключением отсутствия забивного нападающего. Клуб никак не может решить эту проблему. Поэтому в этом плане фаворит „Краснодар“», — заявил Непомнящий.

Аналогичного мнения придерживается экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов. По его словам, команда Мусаева находится в отличной форме, но армейцы готовы дать бой в поединке за первое место.

«„Краснодар“ играет дома, потому является небольшим фаворитом. ЦСКА хорошо выступает в этом сезоне и окажет сопротивление. Команда набрала много очков и бьется за первое место», — заявил Тарханов NEWS.ru.

По мнению экс-защитника сборной СССР и ветерана армейцев Владимира Пономарева, ключевым фактором встречи «Краснодар» — ЦСКА может стать первый забитый мяч.

«„Краснодар“ набрал хорошую форму и находится на ходу. Игроки сделают все, чтобы выложиться на полную катушку при своих зрителях и уйти в отпуск с хорошим настроением. Армейцам будет сложно победить. В последних встречах ЦСКА с трудом набирает очки и действует сумбурно. Очень тяжело превзойти „Краснодар“ физически. Если хозяева поля забьют первыми и уйдут в глухую оборону, нам труба», — сказал Пономарев.

Джон Кордоба Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Как в прошлые годы ЦСКА и «Краснодар» играли друг против друга

ЦСКА и «Краснодар» провели друг с другом 40 матчей. В активе армейцев 16 побед, 13 — на счету «быков», 11 встреч завершились вничью. В 2023 году ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).

В этом сезоне команды дважды играли друг с другом. Сначала армейцы взяли верх в Суперкубке России — 1:0. В первом круге РПЛ была зафиксирована ничья — 1:1. В официальных матчах «Краснодар» не может одолеть ЦСКА больше года. В последний раз «быки» взяли верх 10 августа 2024-го на старте прошлого розыгрыша чемпионата России.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 7 декабря в 19:00. Если игра завершится вничью, то лидером на зимнюю паузу может уйти «Зенит». Для этого команде Сергея Семака нужно обыграть дома тольяттинский «Акрон».

