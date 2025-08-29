ЦСКА — «Краснодар»: когда пройдет игра, кто фаворит матча РПЛ

В рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют два лидера: московский ЦСКА и действующий чемпион страны «Краснодар». Когда пройдет матч, у кого больше шансов на победу, история противостояний команд — в материале NEWS.ru.

Как ЦСКА и «Краснодар» начали сезон в РПЛ

На данный момент команды занимают первые две строчки в турнирной таблице РПЛ. В первых шести турах «Краснодар» выиграл пять матчей и набрал 15 очков. В двух последних встречах РПЛ «быки» одержали разгромные победы — 5:1 над «Сочи» и 6:0 в игре против самарских «Крыльев Советов». Подопечные Мурада Мусаева потерпели единственное поражение во втором туре: «Краснодар» дома уступил «Локомотиву» со счетом 1:2.

ЦСКА ни разу не проиграл в новом сезоне РПЛ и набрал 14 очков. В активе команды Фабио Челестини четыре победы, в том числе над московским «Динамо» (3:1), и две ничьи.

Кто является фаворитом матча ЦСКА — «Краснодар»

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что армейцы являются фаворитом матча против «Краснодара» за счет фактора своего поля. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в столичном клубе появились хорошие игроки, но и действующий чемпион не намерен сдавать позиций в этом сезоне.

«Одно время я сомневался в „Краснодаре“, что он не потянет после чемпионского сезона, но „быки“ воспряли духом и прибавили. В команде появились агрессивные новички. Они находятся на правильном пути. Армейцы также прилично усилились. У них появились три иностранца в обороне и полузащите. ЦСКА немного страдает в атаке, не все получается. Побольше бы таких игроков, как Кирилл Глебов», — сказал Пономарев.

Он отметил, что перед этим матчем сделает первый символический удар по мячу. По мнению Пономарева, ЦСКА победит с минимальным счетом 1:0.

«Забить и решить исход матча может кто угодно, в том числе защитник Игорь Дивеев. Иван Обляков обладает хорошим ударом с левой ноги, Матвей Кисляк прогрессирует, Глебов очень настырный и хорошо замыкает передачи», — добавил Пономарев.

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с NEWS.ru отметил, что команды являются не только лидерами в таблице, но и по игре. По его мнению, соперникам необходимо придумать план противодействия друг другу.

«У обеих команд есть шансы на победу. Для них не так важен фактор домашнего или чужого поля. Победит тот, кто лучше реализует свои моменты. Сейчас „Краснодар“ набрал форму и хороший ход. Было видно, что команда засиделась после празднования чемпионства. ЦСКА тоже находится в тонусе, у игроков хорошая реализация моментов и скорость принятия решений. Сейчас это два лидера чемпионата по игре», — сказал Билялетдинов.

Когда состоится матч ЦСКА — «Краснодар»

Центральный матч седьмого тура РПЛ состоится 31 августа в Москве на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 18:00.

Кто является лидером в ЦСКА и «Краснодаре»

Отличный старт сезона выдался у капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. За первые шесть матчей в его активе 11 результативных действий — четыре мяча и семь результативных передач. В десятку лучших бомбардиров чемпионата также входит лучший нападающий прошлого сезона колумбиец Джон Кордоба (три гола и одна передача).

В ЦСКА хорошо себя проявляют молодые футболисты. Вровень с Кордобой по количеству результативных действий идут полузащитники 2005 года рождения Глебов (3+1) и Кисляк (1+3). Такие же показатели у защитника Данила Кругового, который прошлым летом покинул петербургский «Зенит».

История противостояния ЦСКА и «Краснодара»

ЦСКА и «Краснодар» провели друг с другом 39 матчей. В активе армейцев 16 побед, 13 — на счету «быков», десять встреч завершились вничью. В 2023 году ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).

В этом сезоне команды уже играли друг с другом. Армейцы взяли верх в Суперкубке России — 1:0. В официальных матчах с ЦСКА коллектив из Краснодара не может одолеть соперника больше года. В последний раз «быки» победили 10 августа 2024-го на старте прошлого розыгрыша чемпионата страны.

