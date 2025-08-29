«Два лидера по игре»: Билялетдинов о предстоящем матче ЦСКА – «Краснодар»

ЦСКА и «Краснодар» являются двумя лидерами Российской премьер-лиги (РПЛ) по игре, в очном матче командам нужно придумать план противодействия друг другу, заявил NEWS.ru футбольный тренер Ринат Билялетдинов. По его мнению, в воскресенье победит коллектив, который лучше реализует свои моменты.

У обеих команд есть шансы на победу. Для них не так важен фактор домашнего или чужого поля. Победит тот, кто лучше реализует свои моменты. «Краснодар» набрал форму по сравнению с матчем против ЦСКА. Было видно, что команда засиделась с празднованием чемпионства. Сейчас они набрали ход. ЦСКА тоже в тонусе, хорошая реализация и скорость принятия решений. Посмотрим, сумеют ли команды противодействовать друг другу. Очень интересный матч. Несомненно, сейчас это два лидера по игре, — сказал Билялетдинов.

Ранее Пономарев заявил, что ЦСКА является небольшим фаворитом матча против «Краснодара» за счет фактора своего поля. Он отметил, что в столичном клубе появились хорошие новые игроки, но и действующий чемпион не намерен сдавать позиций в этом сезоне.