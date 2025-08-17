ЦСКА разгромил «Динамо» в матче РПЛ ЦСКА победил «Динамо» со счетом 3:1 в матче РПЛ

Московское «Динамо» снова уступило ЦСКА в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги, потерпев поражение со счетом 1:3. Это уже пятое подряд поражение бело-голубых в противостоянии с армейцами.

Последняя победа «Динамо» над ЦСКА датируется ноябрем 2023 года, когда счет был 3:2. В сезоне-2024/25 команды встретились четыре раза: в чемпионате России «Динамо» проиграло дважды (1:2 и 1:3), в Фонбет Кубке России — с минимальным счетом 1:2, а также зафиксирована безголевая ничья.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» с пятью очками занимает 12-е место. ЦСКА с 11 очками располагается на второй позиции.

Ранее сообщалось, что два молодых игрока ЦСКА, Кирилл Глебов и Матвей Кисляк, попали в список украинского сайта «Миротворец». Основанием для внесения в базу стало их участие в мероприятии с детьми участников специальной военной операции перед матчем с «Краснодаром» 10 мая.

До этого стало известно, что Олег Кононов больше не занимает должность главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта на фоне слабых результатов команды в текущем сезоне первой лиги.