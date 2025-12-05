ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 15:03

Маскарпоне-пирог — мой топ нежности среди десертов: вот что значит реально тает во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Насыщенный шоколадный вкус и нежная текстура — то, что нужно для завершения ужина или для уютного чаепития. Этот пирог станет любимым десертом в вашей семье.

Для теста 100 г сливочного масла растапливаю и смешиваю с 200 мл молока. Добавляю 2 яйца и 80 г сахара, взбиваю. Просеиваю 210 г муки, 25 г какао, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли, смешиваю с жидкой основой до однородности. При желании добавляю 80 г натертого шоколада. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут. Для крема 300 г маскарпоне смешиваю с 80 г сахара, добавляю 1 яйцо, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 100 мл сливок и ванильный экстракт по вкусу. Взбиваю до однородности. Готовый остывший корж разрезаю вдоль, пропитываю кремом и даю настояться в холодильнике 2–3 часа.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
