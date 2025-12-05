Медовик, гудбай. Пеку торт «Битое стекло»: яркая радуга между шоколадными слоями. Красочно и вкусно

Торт «Битое стекло» — это всегда праздник в стакане: яркий, радостный и напоминающий детство. Но что если поднять эту идею на новый уровень и превратить легкий десерт в настоящий праздничный торт? Предлагаем вам волшебный эксперимент, который объединяет нежнейший шоколадный бисквит и сияющую мозаику из разноцветного желе. Это блюдо-иллюзия: снаружи — элегантный шоколадный тортик, а внутри — вспышка цвета и веселья, которая приводит в восторг и детей, и взрослых. Такой торт не только невероятно красив на срезе, но и удобен в подаче, ведь его легко нарезать на аккуратные порции. Идеальный способ удивить гостей и сделать главное украшение стола!

Сначала приготовьте желе: разведите 3 разноцветных пакетика готового желе (по 90 г) по инструкции, но с меньшим в два раза количеством воды. Разлейте по формам и уберите в холодильник до полного застывания. Для шоколадного бисквита взбейте 4 яйца и 150 г сахара до пышности. Добавьте 150 мл молока, 100 мл растительного масла, 200 г муки, 30 г какао, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соды. Тесто перемешайте, вылейте в две формы и выпекайте при 180 °C 25–30 минут. Остудите. Для заливки: 500 г сметаны смешайте с 5 ст. л. сахарной пудры. 20 г желатина залейте 100 мл холодной воды, дайте набухнуть и растопите. Тонкой струйкой влейте в сметану, помешивая. Готовое желе нарежьте на кусочки и аккуратно вмешайте в сметанную массу. Соберите торт в форме: один бисквит, вся сметанно-желейная масса, второй бисквит. Уберите в холодильник минимум на 6 часов. Перед подачей украсьте сахарной пудрой и мятой.

