ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:30

Медовик, гудбай. Пеку торт «Битое стекло»: яркая радуга между шоколадными слоями. Красочно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Торт «Битое стекло» — это всегда праздник в стакане: яркий, радостный и напоминающий детство. Но что если поднять эту идею на новый уровень и превратить легкий десерт в настоящий праздничный торт? Предлагаем вам волшебный эксперимент, который объединяет нежнейший шоколадный бисквит и сияющую мозаику из разноцветного желе. Это блюдо-иллюзия: снаружи — элегантный шоколадный тортик, а внутри — вспышка цвета и веселья, которая приводит в восторг и детей, и взрослых. Такой торт не только невероятно красив на срезе, но и удобен в подаче, ведь его легко нарезать на аккуратные порции. Идеальный способ удивить гостей и сделать главное украшение стола!

Сначала приготовьте желе: разведите 3 разноцветных пакетика готового желе (по 90 г) по инструкции, но с меньшим в два раза количеством воды. Разлейте по формам и уберите в холодильник до полного застывания. Для шоколадного бисквита взбейте 4 яйца и 150 г сахара до пышности. Добавьте 150 мл молока, 100 мл растительного масла, 200 г муки, 30 г какао, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соды. Тесто перемешайте, вылейте в две формы и выпекайте при 180 °C 25–30 минут. Остудите. Для заливки: 500 г сметаны смешайте с 5 ст. л. сахарной пудры. 20 г желатина залейте 100 мл холодной воды, дайте набухнуть и растопите. Тонкой струйкой влейте в сметану, помешивая. Готовое желе нарежьте на кусочки и аккуратно вмешайте в сметанную массу. Соберите торт в форме: один бисквит, вся сметанно-желейная масса, второй бисквит. Уберите в холодильник минимум на 6 часов. Перед подачей украсьте сахарной пудрой и мятой.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Отбивные из свинины с солеными огурцами: мясо с такой шапочкой идеально подойдет на Новый год
Общество
Отбивные из свинины с солеными огурцами: мясо с такой шапочкой идеально подойдет на Новый год
Неужели ни разу не готовили манник? Сохраняйте простой рецепт сливочного пирога — невероятно мягкого и вкусного
Общество
Неужели ни разу не готовили манник? Сохраняйте простой рецепт сливочного пирога — невероятно мягкого и вкусного
Никаких больше эклеров! Мой фаворит — «Ночь с незнакомцем»: нежный десерт с черносливом, орехами и йогуртом
Общество
Никаких больше эклеров! Мой фаворит — «Ночь с незнакомцем»: нежный десерт с черносливом, орехами и йогуртом
Блинный торт «Олигарх» с сырно-чесночной начинкой: удивите гостей необычной закуской в Новый год
Общество
Блинный торт «Олигарх» с сырно-чесночной начинкой: удивите гостей необычной закуской в Новый год
Худеем к Новому году вкусно: шоколадный десерт без сахара в микроволновке
Общество
Худеем к Новому году вкусно: шоколадный десерт без сахара в микроволновке
торты
десерты
кулинария
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.