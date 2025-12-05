Бруснично-мясной рулет к Новому году — самое то, если надо поразить гостей

Когда хочется удивить гостей чем-то большим, чем обычная запеченная свинина, этот рулет с брусничным соусом — идеальное решение. Сочетание сладкой глазури и кисло-сладкого соуса беспроигрышно.

1,5 кг свиной шеи надрезаю с одной стороны и раскрываю как книгу. Натираю смесью из 2 ст. л. дижонской горчицы, 2 ст. л. растительного масла, 2 измельченных зубчиков чеснока, паприки, кориандра, базилика, соли и перца по вкусу. Сворачиваю мясо обратно в рулет и плотно перевязываю кулинарной нитью. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке около 1,5–2 часов. За 20 минут до готовности смешиваю для глазировки 1 ст. л. дижонской горчицы, 2 ст. л. меда и 1 ст. л. соевого соуса и обильно смазываю рулет. Для соуса 300 г брусники или клюквы провариваю с 6 ст. л. сахара и 1 ст. л. тертого имбиря до загустения. Даю рулету отдохнуть 15 минут перед нарезкой и подаю с ягодным соусом.

