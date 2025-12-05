ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:03

Бруснично-мясной рулет к Новому году — самое то, если надо поразить гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется удивить гостей чем-то большим, чем обычная запеченная свинина, этот рулет с брусничным соусом — идеальное решение. Сочетание сладкой глазури и кисло-сладкого соуса беспроигрышно.

1,5 кг свиной шеи надрезаю с одной стороны и раскрываю как книгу. Натираю смесью из 2 ст. л. дижонской горчицы, 2 ст. л. растительного масла, 2 измельченных зубчиков чеснока, паприки, кориандра, базилика, соли и перца по вкусу. Сворачиваю мясо обратно в рулет и плотно перевязываю кулинарной нитью. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке около 1,5–2 часов. За 20 минут до готовности смешиваю для глазировки 1 ст. л. дижонской горчицы, 2 ст. л. меда и 1 ст. л. соевого соуса и обильно смазываю рулет. Для соуса 300 г брусники или клюквы провариваю с 6 ст. л. сахара и 1 ст. л. тертого имбиря до загустения. Даю рулету отдохнуть 15 минут перед нарезкой и подаю с ягодным соусом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Отбивные из свинины с солеными огурцами: мясо с такой шапочкой идеально подойдет на Новый год
Общество
Отбивные из свинины с солеными огурцами: мясо с такой шапочкой идеально подойдет на Новый год
Неужели ни разу не готовили манник? Сохраняйте простой рецепт сливочного пирога — невероятно мягкого и вкусного
Общество
Неужели ни разу не готовили манник? Сохраняйте простой рецепт сливочного пирога — невероятно мягкого и вкусного
Как приготовить нежный салат из печени трески и яиц
Семья и жизнь
Как приготовить нежный салат из печени трески и яиц
Вкуснее пирога, проще пиццы — готовлю ароматный лахмаджун с овощами и мясом
Общество
Вкуснее пирога, проще пиццы — готовлю ароматный лахмаджун с овощами и мясом
Надоел старый? Готовим «Новый русский оливье» — невероятная версия с бужениной и 5 изюминками
Общество
Надоел старый? Готовим «Новый русский оливье» — невероятная версия с бужениной и 5 изюминками
еда
рецепты
мясо
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.