Неужели ни разу не готовили манник? Сохраняйте простой рецепт сливочного пирога — невероятно мягкого и вкусного

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Неужели ни разу не готовили манник? Сохраняйте простой рецепт сливочного пирога — невероятно мягкого и вкусного. Этот пирог — воплощение домашнего уюта и простоты. Манник всегда получается невероятно мягким, слегка влажным внутри и с хрустящей корочкой сверху. А добавление банана делает его ещё сочнее и ароматнее.

Для его приготовления вам понадобится: 2 стакана манной крупы, 1 стакан сахара, 1 стакан кефира, 1 стакан сметаны и 2 яйца, чайная ложка без горки соды. Для выпечки: по желанию — 1-2 спелых банана.

Как приготовить: в глубокой миске смешайте манку, соду, сахар, кефир, сметану и яйца. Тщательно перемешайте до однородности и оставьте тесто минимум на 30 минут (можно и дольше), чтобы манка набухла. Если используете банан, нарежьте его кусочками и аккуратно вмешайте в тесто. Перелейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 30-40 минут (ориентируйтесь на «сухую спичку»). Дайте пирогу немного остыть в форме. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили открытые мини-слойки с курицей и сыром. Простой рецепт подходит и для праздников, и для уютного перекуса.

