Завтрак возвращает в прошлое! Манная каша с вареньем — вкус маминой заботы

Если спросить, какие завтраки в СССР были самыми любимыми, почти каждый вспомнит тарелку горячей манной каши с маслом и вареньем. Ее варили в детских садах, школах и дома — густую, сладкую, с блестящей каплей сливочного масла и ложкой ароматного варенья сверху. Простая, но такая родная, она наполняла утро теплом и спокойствием.

Для классической каши нужно всего 3 стакана молока, 3 столовые ложки манной крупы, чайная ложка сахара, щепотка соли и кусочек сливочного масла весом около 20 граммов. Молоко доводят до кипения, тонкой струйкой всыпают крупу, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Через 5 минут варки масса становится шелковистой и густой. Кашу выкладывают в тарелку, сверху кладут масло — оно растает, образуя золотистую лужицу, а затем добавляют ложку домашнего варенья — клубничного, вишневого или малинового.

Такое сочетание — сладость, нежность и аромат детства. Манная каша с маслом и вареньем не только питательна, но и наполняет энергией на целый день. Сегодня она возвращается на наши столы как символ простого и настоящего вкуса — без спешки и суеты, как в старые добрые времена.

