Открытые мини-слойки с курицей и сыром: простой рецепт подходит и для праздников, и для уютного перекуса

Открытые мини-слойки с курицей и сыром: простой рецепт подходит и для праздников, и для уютного перекуса

Открытые мини-слойки с курицей и сыром: простой рецепт подходит и для праздников, и для уютного перекуса. Эти слойки — идеальный вариант, когда хочется чего-то сытного, красивого и невероятно ароматного. Хрустящее слоеное тесто, нежная куриная начинка с двумя видами сыра — они исчезают с тарелки в мгновение ока.

Для их приготовления вам понадобится: 1 отварная куриная грудка, 100 г творожного сыра, 130 г моцареллы, 1 яйцо, свежая зелень, соль по вкусу и 500 г готового слоеного теста.

Как приготовить: раскатайте тесто и вырежьте круги (из упаковки получится 8–10 штук). Сделайте по 4–5 надрезов от края к центру с каждой стороны. Для начинки мелко нарежьте куриную грудку, смешайте ее с творожным сыром, натертой моцареллой, яйцом, рубленой зеленью и солью. Выложите начинку в центр каждой заготовки. Заверните края, чередуя лепестки, чтобы получилась форма звездочки или корзинки. Смажьте поверхность желтком. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут до золотистого цвета. Готовые горячие слойки смажьте растопленным сливочным маслом и посыпьте свежей зеленью.

Ранее мы готовили уютный пирог из 4 ингредиентов. Когда хочется печеного и вкусненького в холодный вечер, но не хочется возни с тестом.