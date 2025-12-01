Уютный пирог из 4 ингредиентов: когда хочется печеного и вкусненького в холодный вечер, но не хочется возни с тестом

Уютный пирог из 4 ингредиентов: когда хочется печеного и вкусненького в холодный вечер, но не хочется возни с тестом. Если вам нужно приготовить что-то вкусное буквально «на сейчас», этот пирог станет идеальным решением. Четыре простых ингредиента — и у вас на столе ароматная, сытная выпечка, которая спасет и в будний день, и перед приходом гостей.

Для приготовления возьмите 500 г слоеного теста, 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов и 150 г твердого сыра. Все продукты идеально сочетаются между собой: тесто дает нежные хрустящие слои, курица делает пирог сытным, грибы добавляют насыщенный вкус, а сыр превращает начинку в аппетитную тягучую массу.

Курицу нарежьте небольшими кубиками, а шампиньоны — пластинками и обжарьте вместе до легкой румяности. Посолите и поперчите, чтобы начинка раскрыла свой вкус. Тесто раскатайте, выложите на половину горячую начинку, посыпьте натертым сыром и накройте второй частью, защипнув края. Пирог перенесите на противень и поставьте в духовку при 190 °C примерно на 20–25 минут, пока корочка не станет золотистой и слоистой.

