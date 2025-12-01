День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 10:30

Уютный пирог из 4 ингредиентов: когда хочется печеного и вкусненького в холодный вечер, но не хочется возни с тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уютный пирог из 4 ингредиентов: когда хочется печеного и вкусненького в холодный вечер, но не хочется возни с тестом. Если вам нужно приготовить что-то вкусное буквально «на сейчас», этот пирог станет идеальным решением. Четыре простых ингредиента — и у вас на столе ароматная, сытная выпечка, которая спасет и в будний день, и перед приходом гостей.

Для приготовления возьмите 500 г слоеного теста, 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов и 150 г твердого сыра. Все продукты идеально сочетаются между собой: тесто дает нежные хрустящие слои, курица делает пирог сытным, грибы добавляют насыщенный вкус, а сыр превращает начинку в аппетитную тягучую массу.

Курицу нарежьте небольшими кубиками, а шампиньоны — пластинками и обжарьте вместе до легкой румяности. Посолите и поперчите, чтобы начинка раскрыла свой вкус. Тесто раскатайте, выложите на половину горячую начинку, посыпьте натертым сыром и накройте второй частью, защипнув края. Пирог перенесите на противень и поставьте в духовку при 190 °C примерно на 20–25 минут, пока корочка не станет золотистой и слоистой.

Ранее мы готовили простой торт «Коровка». Пеку его на все праздники и дни рождения. Коржи месить всего 7 минут, а крем легкий из 2 ингредиентов.

Проверено редакцией
Читайте также
Змея готовит щедрый подарок тем, кто рожден в особые даты: как избранники успеют улучшить свое финансовое положение до конца 2025 года
Общество
Змея готовит щедрый подарок тем, кто рожден в особые даты: как избранники успеют улучшить свое финансовое положение до конца 2025 года
Мой проверенный рецепт сочных отбивных — секрет в хрустящей шубке с ложкой горчицы
Общество
Мой проверенный рецепт сочных отбивных — секрет в хрустящей шубке с ложкой горчицы
Открываю секрет идеального теста для заливных пирогов — начинка никогда не тонет
Общество
Открываю секрет идеального теста для заливных пирогов — начинка никогда не тонет
Такую куриную грудку хочется есть тоннами: невероятное превращение сухой в сочную — глазировка из меда и соевого соуса
Общество
Такую куриную грудку хочется есть тоннами: невероятное превращение сухой в сочную — глазировка из меда и соевого соуса
Волшебное преображение: готовлю курятину по этому рецепту — мясо получается нежным и невероятно сочным
Общество
Волшебное преображение: готовлю курятину по этому рецепту — мясо получается нежным и невероятно сочным
пироги
тесто
курица
простой рецепт
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Каспийск
Поляки разделились во мнениях о будущем дипотношений с Россией
Удары по Украине сегодня, 1 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.