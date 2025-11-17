Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Манник «Пятистаканник» — идеальный пирог для семейного чаепития. Никакого растительного масла, вкуснейшее тесто на кефире и твороге. Этот манник станет вашим любимым рецептом! Он сочетает в себе нежность творога, воздушность манной крупы и легкую ванильную нотку. Просто запомните — все основные ингредиенты берутся по одному стакану, и вы всегда получите идеальный результат!

В глубокой миске взбейте 2 яйца со стаканом сахара (200 г), щепоткой соли и пачкой ванилина до пышной пены. Влейте стакан кефира (250 мл) комнатной температуры и добавьте стакан творога (200 г). Взбейте массу блендером до однородности, чтобы не осталось творожных комочков. Всыпьте чайную ложку соды, перемешайте и оставьте на 5 минут — смесь станет воздушной. Влейте 100 г растопленного сливочного масла, затем добавьте стакан манной крупы (200 г) и стакан муки (150 г). Тщательно перемешайте — тесто должно получиться как густая сметана. Вылейте в смазанную форму диаметром 24 см и выпекайте при 180°C 40 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Дайте пирогу немного остыть и украсьте тертым шоколадом и кокосовой стружкой.

Ранее мы готовили чумовой мясной пирог с картофельным тестом. Рецепт-находка, который покорит вкусом.

Проверено редакцией
