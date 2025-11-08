Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году

Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году

Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году

Готовьте блюда на Новый год вместе с NEWS.ru! Сегодня предлагаем потренироваться в приготовлении ароматного лимонного манника на кефире. Для этого понадобятся простые продукты: стакан манки, стакан кефира, 2 столовых ложки пшеничной муки, два яйца, половина стакана сахара, один цитрус, маленькая ложка разрыхлителя и немного ванилина.

Сначала залейте крупу кефиром и подождите полчаса. Тем временем взбейте яйца с сахаром, добавьте к ним цедру и сок лимона. Осторожно соедините обе части теста, всыпьте разрыхлитель и ванилин.

Аккуратно перелейте подготовленную массу в промасленную форму. Отправьте манник на кефире в духовку на 35–40 минут при 180 градусах. У вас получится воздушный пирог с тонкой цитрусовой ноткой. Такое лакомство станет главным украшением праздничного стола и создаст неповторимую атмосферу зимнего вечера.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить шурпу из говядины.