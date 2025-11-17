Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не курник и не запеканка — чумовой мясной пирог с картофельным тестом: рецепт-находка, который покорит вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Не курник и не запеканка — чумовой мясной пирог с картофельным тестом: рецепт-находка, который покорит вкусом. Этот вариант с нежным картофельным тестом и ароматной мясной начинкой понравится всем домочадцам. Сочетание сочной свинины, свежих овощей и сливочной заливки создает неповторимую гармонию вкусов. Идеально для воскресного обеда или приема гостей.

Для теста отварите 200 грамм картофеля до готовности, разомните в пюре и смешайте с одним яйцом, 50 граммами сливочного масла и щепоткой соли. Добавьте 200 грамм муки и замесите эластичное тесто. Распределите его по форме, сформировав высокие бортики, и уберите в морозилку. Для начинки обжарьте 500 грамм свинины (мелко нарезанной) с двумя луковицами, добавьте два нарезанных болгарских перца и один помидор. Выложите начинку на тесто. Взбейте 100 мл сливок, 100 мл молока, 2 яйца и 2 ст. л. томатной пасты, посолите и поперчите. Залейте пирог и выпекайте 40 минут при 200°C. За 10 минут до готовности посыпьте тертым сыром для аппетитной корочки!

Ранее мы готовили грибной салат по-деревенски — вкуснейшая закуска из 4 ингредиентов. Хозяйкам понравятся бюджетные ингредиенты и простота.

