17 ноября 2025 в 11:15

Грибной салат по-деревенски — вкуснейшая закуска из 4 ингредиентов. Хозяйкам понравятся бюджетные ингредиенты и простота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Грибной салат по-деревенски — вкуснейшая закуска из четырех ингредиентов. Хозяйкам понравятся бюджетные ингредиенты и простота. Хотите приготовить салат, который напомнит о теплых деньках и деревенском уюте? Этот рецепт вернет вас в атмосферу настоящего русского застолья! Сочетание соленых грибов, хрустящих огурцов и нежного картофеля создает ту самую гармонию вкусов, которую так ценят любители домашней кухни. Простота и насыщенность — вот главные секреты этого блюда.

Начните с отваривания 10 картофелин в мундире — так они сохранят свой аромат и питательные вещества. Остывший картофель очистите и нарежьте аккуратными кубиками. Добавьте 300 граммов соленых грибов, нарезанных соломкой, 4 таких же огурца и одну мелко нашинкованную луковицу. Не забудьте про 300 граммов консервированной белой фасоли — она придает салату особую нежность. Все ингредиенты соедините в просторной миске, добавьте горсть рубленого укропа и заправьте ароматным нерафинированным маслом. Соль и перец добавьте по вашему вкусу, но помните — грибы и огурцы уже соленые. Дайте салату 15–20 минут настояться, чтобы все вкусы соединились в идеальную композицию!

Ранне мы рассказывали, что у хрустящей квашеной капусты есть секрет. Приготовьте по этому легкому рецепту и получите обалденно вкусную и полезную закуску.

Проверено редакцией
салат
грибы
картошка
фасоль
Ольга Шмырева
О. Шмырева
