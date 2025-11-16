Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
У хрустящей квашеной капусты есть секрет: приготовьте по этому легкому рецепту и получите обалденно вкусную и полезную закуску

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
У хрустящей квашеной капусты есть секрет: приготовьте по этому легкому рецепту и получите обалденно вкусную и полезную закуску. Мечтаете заквасить капусту так, чтобы она получалась упругой, ароматной и по-настоящему хрустящей? Этот проверенный рецепт раскроет все секреты идеального брожения! Сочетание моркови, лаврового листа и душистого перца создает тот самый традиционный вкус, который мы так любим с детства.

На 1 кг мелко нашинкованной капусты возьмите столовую ложку крупной соли без горки и около 100 граммов тертой моркови — она не только для цвета, но и предотвращает появление горечи. Добавьте лавровый лист и 3-4 горошины душистого перца. Если хотите ускорить процесс брожения, можно добавить столовую ложку сахара на 5 кг капусты. Главный секрет — не мните капусту, а просто пересыпайте солью и морковью, затем плотно утрамбовывайте кулаком в эмалированной или стеклянной посуде. Оставьте под гнетом при комнатной температуре на 3 дня, не забывая 2-3 раза в день протыкать капусту до дна деревянной палочкой — это выпустит лишний газ. Затем разложите по банкам и уберите в холодильник. Через неделю вы получите идеальную хрустящую капусту!

Ранее мы готовили салат «Новогодний хруст» с картошкой фри. Самый простой и вкусный — точно займет место рядом с оливье и шубой.

