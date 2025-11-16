Салат «Новогодний хруст» с картошкой фри: самый простой и вкусный — точно займет место рядом с оливье и шубой

Салат «Новогодний хруст» с картошкой фри: самый простой и вкусный — точно займет место рядом с оливье и шубой. Хотите удивить гостей салатом, который сочетает в себе насыщенный вкус и приятный хруст? Это блюдо станет ярким акцентом праздничного стола! Нежная фасоль, сладкая кукуруза и ароматный картофель фри создают восхитительную гармонию, а чеснок добавляет пикантности. Идеальный вариант для тех, кто ценит интересные текстуры и насыщенные вкусы.

Начните с подготовки ингредиентов: слейте жидкость с банки красной фасоли и банки кукурузы. Три отварных яйца натрите на средней терке, 150 граммов твердого сыра — на крупной. Чеснок пропустите через пресс по вашему вкусу. Соедините все компоненты в просторной миске, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Для картофеля фри нарежьте свежий картофель соломкой, обжарьте до золотистой корочки во фритюре или на сковороде с небольшим количеством масла. Перед подачей выложите салат в красивую посуду, щедро посыпьте картофелем фри и аккуратно перемешайте непосредственно за столом — так он сохраняет свой хруст! Этот салат особенно хорош, когда немного настоится. 20–30 минут в холодильнике достаточно для сочетания вкусов.

