15 ноября 2025 в 12:00

Новогодняя закуска «Мешочек Деда Мороза»: хит праздничного стола из простых продуктов — бомбическая начинка с копченой курицей и рисом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете закуску, что станет главным украшением новогодней ночи? Эти блинные мешочки с сюрпризом внутри — именно то, что нужно! Они выглядят так, будто их только что принес в своей бороде сам Дедушка Мороз, и готовятся на удивление просто. Эта идея не только вкусная, но и невероятно эффектная.

Секрет успеха — в правильных блинах. Для них нам понадобится 220 граммов муки, 200 мл молока, 2 яйца, а мой главный секрет — 200 мл крутого кипятка, который делает тесто эластичным и прочным. Для сочной начинки смешаем 300 граммов копченой курицы, 100 граммов отварного риса, одну мелко натертую отварную морковь и 20 граммов свежего укропа. Можно добавить чуть майонеза для связки. Этой ароматной смесью начиняем блин, аккуратно собираем его в мешочек и перевязываем перышком зеленого лука, который на секунду опустим в кипяток, чтобы стал гибким. Эти маленькие свертки подарят вашем столу самое настоящее новогоднее волшебство!

Ранее мы готовили новогодний салат «Новая шуба». Обалденный вариант с печенью трески — все будут приятно удивлены от этого сочетания.

Проверено редакцией
блины
Новый год
закуска
курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
