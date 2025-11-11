Новогодний салат «Новая шуба»: обалденный вариант с печенью трески — все будут приятно удивлены от этого сочетания. Встречайте Новый год с изысканным салатом, который поразит ваших гостей нежным сочетанием печени трески и сладковатой свеклы! Это блюдо станет настоящей звездой праздничного стола, объединив в себе пользу морских деликатесов и яркий вкус знакомых с детства продуктов. Идеальный вариант для тех, кто хочет удивить близких чем-то особенным.

Я беру одну баночку печени трески весом 160–200 граммов, аккуратно сливаю масло и разминаю вилкой. Отвариваю 2 средние картофелины и одну крупную морковку в мундире, затем очищаю и натираю на крупной терке. Три-четыре яйца варю вкрутую, отделяю белки от желтков и натираю их отдельно. Одну небольшую свеклу тоже отвариваю до мягкости, очищаю и натираю на терке. Теперь выкладываю слои: сначала картофель, слегка подсоленный и промазанный майонезом, затем печень трески (этот слой майонезом не промазываю), дальше мелко нарезанный зеленый лук, морковь с майонезом, свеклу, тертые белки и в завершение — раскрошенные желтки. Украшаю веточками укропа и убираю салат в холодильник на три часа, чтобы все слои пропитались. Получается невероятно нежное и ароматное блюдо, которое идеально сочетается с хрустящими тостами!

