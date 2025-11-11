Салат «Наполеон» на Новый год: вкусный стол без лишней мороки — собирается быстро, но выглядит по-ресторанному эффектно

Салат «Наполеон» на Новый год: вкусный стол без лишней мороки. Устали от сложных салатов и ингредиентов, которые отнимают весь день перед праздником? Этот вариант «Наполеона» с говядиной и грибами станет вашим спасением — он собирается за 20 минут, но выглядит по-ресторанному эффектно. Нежное сочетание мяса, хрустящих огурцов и грибов в сметанном соусе никого не оставит равнодушным!

Я начинаю с подготовки продуктов: 200 граммов отварной говядины нарезаю мелкой соломкой, так же режу 2–3 маринованных огурчика. Далее 2–3 отварные картофелины, 3–4 яйца и 100 граммов твердого сыра натираю на крупной терке. Обжариваю 200 граммов шампиньонов с луковицей до золотистости, даю маслу стечь. 50 граммов грецких орехов слегка подрумяниваю на сухой сковороде и измельчаю. Теперь выкладываю слои в салатник: сначала говядину со сметаной, затем огурцы, картофель снова со сметаной и щепоткой соли, грибы с луком, яйца, сыр и в завершение — орехи. Не забываю каждый слой промазывать сметаной для сочности. Главный секрет — дать салату настояться в холодильнике хотя бы час, чтобы все слои пропитались. Получается настолько вкусно, что гости обязательно попросят рецепт!

Ранее мы готовили майонезную вкуснятину «Куриная шубка» на Новый год. Хитовый салат гости сметают первым.