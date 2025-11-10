Новый год — время вкусно есть: готовим майонезную вкуснятину «Куриная шубка» — хитовый салат гости сметают первым. Это обалденный салат, который стал настоящим хитом на всех праздниках! Маринованный лук и ароматные жареные грибы делают его вкус по-настоящему объемным и интересным.

Для этого чудесного салата нам понадобится 2 вареных куриных филе (это около 400 граммов), 4 отварных яйца, 200 граммов твердого сыра, 1 большая банка жареных шампиньонов, 2–3 вареные свеклы и 150 граммов нарезанной ветчины. Особое внимание уделим луку: одну крупную луковицу нарезаем полукольцами и маринуем 15–20 минут в смеси из чайной ложки соли, чайной ложки сахара, столовой ложки уксуса и кипятка, после чего обязательно откидываем на дуршлаг.

Сборку начинаем с формы, застеленной пищевой пленкой. Первым слоем выкладываем натертый на крупной терке сыр, смазываем майонезом. Затем распределяем маринованный лук, который станет ароматной подушкой для следующего слоя — измельченной вареной курицы, которую тоже покрываем майонезом. Далее у нас идет слой жареных грибов, затем нежная ветчина, после нее — натертые яйца с майонезом. Завершаем все слоем свеклы, натертой на крупной терке, которую аккуратно покрываем майонезной сеточкой. Такой салат обязательно нужно убрать в холодильник на ночь, чтобы все слои пропитались и стали невероятно нежными!

Ранее мы готовили салат «Снежный вальс» на Новый год — не рецепт, а сказка. Сметают со стола быстрее оливье.