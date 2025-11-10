Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:16

Новый год — время вкусно есть: готовим майонезную вкуснятину «Куриная шубка» — хитовый салат гости сметают первым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новый год — время вкусно есть: готовим майонезную вкуснятину «Куриная шубка» — хитовый салат гости сметают первым. Это обалденный салат, который стал настоящим хитом на всех праздниках! Маринованный лук и ароматные жареные грибы делают его вкус по-настоящему объемным и интересным.

Для этого чудесного салата нам понадобится 2 вареных куриных филе (это около 400 граммов), 4 отварных яйца, 200 граммов твердого сыра, 1 большая банка жареных шампиньонов, 2–3 вареные свеклы и 150 граммов нарезанной ветчины. Особое внимание уделим луку: одну крупную луковицу нарезаем полукольцами и маринуем 15–20 минут в смеси из чайной ложки соли, чайной ложки сахара, столовой ложки уксуса и кипятка, после чего обязательно откидываем на дуршлаг.

Сборку начинаем с формы, застеленной пищевой пленкой. Первым слоем выкладываем натертый на крупной терке сыр, смазываем майонезом. Затем распределяем маринованный лук, который станет ароматной подушкой для следующего слоя — измельченной вареной курицы, которую тоже покрываем майонезом. Далее у нас идет слой жареных грибов, затем нежная ветчина, после нее — натертые яйца с майонезом. Завершаем все слоем свеклы, натертой на крупной терке, которую аккуратно покрываем майонезной сеточкой. Такой салат обязательно нужно убрать в холодильник на ночь, чтобы все слои пропитались и стали невероятно нежными!

Ранее мы готовили салат «Снежный вальс» на Новый год — не рецепт, а сказка. Сметают со стола быстрее оливье.

Читайте также
Салат «Новогодний хруст»: времени нет, а гости на пороге? Этот быстрый салат готовится из самых простых продуктов
Общество
Салат «Новогодний хруст»: времени нет, а гости на пороге? Этот быстрый салат готовится из самых простых продуктов
Салат «Невеста»: по вкусу переплюнет оливье, крабовый и «шубу»
Общество
Салат «Невеста»: по вкусу переплюнет оливье, крабовый и «шубу»
Осетинский пирог чиритджын. Очень сочный и нежный пирог с курицей и сыром — готовить просто, сложное только название
Общество
Осетинский пирог чиритджын. Очень сочный и нежный пирог с курицей и сыром — готовить просто, сложное только название
Чернослив и курица — открыл для себя этот неожиданный дуэт и теперь готовлю постоянно
Общество
Чернослив и курица — открыл для себя этот неожиданный дуэт и теперь готовлю постоянно
Салат «Новогодний сюрприз»: хрустящая закуска со шпротами — бюджетный, вкусный и простой
Общество
Салат «Новогодний сюрприз»: хрустящая закуска со шпротами — бюджетный, вкусный и простой
салаты
курица
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шторм в Охотском море вызвал подтопление прибрежного села на Камчатке
В Роспотребнадзоре напомнили о пользе рыбы в холодное время года
Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы
В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.