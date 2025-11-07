Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 15:30

Салат «Снежный вальс» на Новый год — не рецепт, а сказка: сметают со стола быстрее оливье

Салат «Снежный вальс» на Новый год — не рецепт, а сказка: сметают со стола быстрее оливье. Закуска получается нежная и буквально тает во рту, как снежинки зимой. Главные герои нашего салата — кальмары, ветчина, твердый сыр, куриные яйца, репчатый лук и майонез. Калории посчитаете потом, сейчас важнее — вкус и атмосфера праздника.

Итак, берем два кальмара, промываем и чистим. Варим в кипящей воде ровно две минуты, остужаем и нарезаем соломкой. Три яйца отвариваем вкрутую, чистим и мелко режем. Луковицу мелко нарезаем и ошпариваем кипятком, чтобы ушла горечь. Ветчину нарезаем тонкой соломкой, сыр трем на средней терке.

Смешиваем все ингредиенты в салатнице, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. По желанию можно немного посолить. Кстати, вместо майонеза отлично подойдет натуральный йогурт — получится вкусно и легче для фигуры. Салат «Снежный вальс» займет достойное место на праздничном столе и вызовет искренний восторг у всех собравшихся.

Ранее мы готовили салат к Новому году «Черепаший вальс». Яркий, веселый и очень вкусный. Ингредиенты самые простые и готовится без мороки.

