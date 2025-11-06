Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:00

Салат к Новому году «Черепаший вальс» — яркий, веселый и очень вкусный. Ингредиенты самые простые и готовится без мороки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Салат к Новому году «Черепаший вальс» — яркий, веселый и очень вкусный. Ингредиенты самые простые и готовится без мороки. Создать красивое и аппетитное блюдо для праздничного стола легко, если выбрать оригинальный рецепт. Ярким примером является салат «Черепаший вальс», который благодаря особой подаче станет украшением вашего стола.

Для приготовления понадобятся: вареная куриная грудка (200 г), грецкие орехи (50 г), вареные яйца (2 шт.), свежий огурец (1 шт.), твердый сыр (100 г), майонез, чеснок, соль и перец по вкусу.

Огурец нарежьте мелкими кубиками, курицу и яйца измельчите. Сыр натрите на мелкой терке. Все ингредиенты перемешайте, добавьте немного майонеза и чеснока, посолите и поперчите. Выложите массу на блюдо, придав форму черепахи. Из яйца сделайте голову и лапки. Панцирь украсьте измельченными грецкими орехами и линиями майонеза. Яркий, веселый и вкусный салат «Черепаший вальс», несомненно, понравится вашим гостям и внесет оживление в праздничную атмосферу.

Ранее мы готовили салат с карамельной печенью с беконом. Его 100% съедят первым.

