Готовлю этот салат на все праздники: секрет в карамельной печени с беконом — его 100% съедят первым. Хотите удивить гостей оригинальной закуской? Приготовьте салат с куриной печенью и хрустящими гренками. Нежная куриная печень, свежие овощи и поджаристые гренки создают идеальное сочетание вкусов и текстур.

В состав входят: листья салата (например, айсберг или романо) — 1 пучок, помидоры черри — 150 г, репчатый лук — 1 шт., куриная печень — 200 г, консервированная кукуруза — 100 г, бекон — 50 г, белый хлеб — 2 ломтика, бальзамический уксус — 1 ст. л., чуть соевого соуса и сахара. Для заправки: оливковое масло — 4 ст. л., бальзамический уксус — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль и перец — по вкусу.

Готовится легко: печень обжаривается с беконом, соевым соусом и сахаром, лук маринуется с уксусом, хлеб превращается на сковороде в аппетитные гренки. Все выкладывается на листья салата, сверху черри и кукуруза и заправка. Такое блюдо неизменно вызывает восторг у гостей и добавляет праздничный шик любому столу.

