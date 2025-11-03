Салат «Французский» готовится почти из ничего: самые дешевые продукты складываются в обалденный рецепт. Это слоёное чудо с яблочной свежестью и нежной сырной ноткой! Готовится быстро, выглядит празднично, а вкус приятно удивляет сочетанием сочных яблок, нежных яиц и пикантной заправки. Этот салат легко превратить в изюминку любого стола — от семейного ужина до торжественного застолья.

Для начала подготовьте ингредиенты: два кисло‑сладких яблока, четыре варёных яйца, две свежие моркови, банку горошка, 100–150 г твёрдого сыра и по желанию — одну луковицу. Если используете лук, нарежьте его полукольцами и ошпарьте кипятком, чтобы убрать резкость. Яблоки очистите и натрите на крупной тёрке. Точно так же измельчите яйца и морковь, а сыр натрите на мелкой тёрке. Вместо майонеза приготовьте пикантную заправку: смешайте натуральный йогурт с пропущенным через пресс зубчиком чеснока и чайной ложкой зернистой горчицы.

Теперь собирайте салат слоями, промазывая каждый заправкой: сначала лук (если используете), затем яйца, горошек, яблоко, морковь и сыр. Повторите слои с оставшимися яблоками и яйцами. Дайте салату настояться час в холодильнике — и можно подавать! Получается нарядно, вкусно и совсем не банально.

