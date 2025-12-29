Салат «Французский» с маринованными опятами: нежный и сочный — в копилку к меню на Новый год

Салат «Французский» с маринованными опятами гарантированно станет изюминкой праздничного стола. Он такой нежный и сочный, что не передать словами! Смело добавляйте в копилку к меню на Новый год.

Вкус получается невероятно сбалансированным: нежная картошка и курица, кисло-соленые огурцы и грибы, сливочные яйца и ароматные орехи создают многогранную и очень сочную композицию

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 4 маринованных огурца, 300 г отварного куриного филе, 200 г маринованных опят, 3 отварных яйца, 50 г грецких орехов, майонез, соль. Салат собирайте слоями в салатнице или на плоском блюде, слегка промазывая каждый майонезом. Первый слой: тертый картофель, слегка подсолите. Второй слой: тертые и отжатые маринованные огурцы. Третий слой: куриное филе. Четвертый слой: маринованные опята. Пятый слой: тертые яйца. Дайте салату настояться в холодильнике 2-3 часа. Перед подачей обильно посыпьте измельченными грецкими орехами для пикантности и хруста.

