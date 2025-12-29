Самый легкий и праздничный салат с морепродуктами: «Иней» — кальмары под хрустящим сырным снегом

Этот салат — воплощение зимней свежести и праздничного настроения. Нежные, правильно приготовленные кальмары, хрустящие свежие овощи и облако тертого сыра создают изысканное и очень легкое блюдо, которое станет жемчужиной новогоднего стола. Секрет — в контрасте текстур и чистоте вкусов, где ни один ингредиент не перебивает другой, а лишь дополняет общую гармонию.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежемороженых кальмаров (тушки), 4 яйца, 1 свежий огурец, 1 кисло-сладкое яблоко, 150 г твердого сыра, пучок зеленого лука, 3-4 ст.л. майонеза, соль по вкусу.

Кальмаров разморозьте, очистите от пленок. Опустите тушки в кипящую подсоленную воду на ровно 2 минуты, затем сразу переложите в ледяную воду — так они останутся мягкими. Нарежьте их тонкой соломкой. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Огурец и яблоко (очищенное от кожуры) также натрите на крупной терке. Яблоко слегка сбрызните лимонным соком. Сыр натрите на мелкой терке. Зеленый лук мелко порубите. В салатнике смешайте кальмары, яйца, огурец, яблоко и лук. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Сверху обильно посыпьте тертым сыром, создавая эффект снежного инея. Подавайте сразу, чтобы сохранить хрустящую текстуру овощей.

