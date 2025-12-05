ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:40

Как приготовить нежный салат из печени трески и яиц

Как приготовить нежный салат из печени трески и яиц Как приготовить нежный салат из печени трески и яиц Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для приготовления салата понадобится печень трески — 200 г, рис — 25 г, яйца — 2 шт., репчатый лук — 40 г, зеленый лук — 20 г, петрушка — 15 г и соль по вкусу. Сначала сварите яйца вкрутую и очистите их, затем измельчите. Рис тщательно промойте и отварите до готовности. Репчатый лук очистите и мелко порежьте, зеленый лук и петрушку промойте и нарежьте. Печень трески извлеките из масла и разомните вилкой. Выложите в салатник печень, яйца, лук и зелень, добавьте соль по вкусу и аккуратно перемешайте. При желании добавьте масло из-под печени или майонез для мягкости вкуса. Салат можно подать порционно или в общем блюде, он отлично подойдет как легкая закуска или дополнение к основному блюду.

Ранее мы поделились рецептом фаршированных яиц с печенью трески.

треска
рыба
печень
рецепты
простые рецепты
салаты
закуски
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Зафиксирован сбой в работе Zoom
Организаторов банного борделя в Москве ждет суд
Мужчина вместо штрихкода показал сотруднице ПВЗ половой орган
Рецидивист заманил пятилетнюю дочь знакомой в лес и жестоко надругался
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.