Как приготовить нежный салат из печени трески и яиц

Для приготовления салата понадобится печень трески — 200 г, рис — 25 г, яйца — 2 шт., репчатый лук — 40 г, зеленый лук — 20 г, петрушка — 15 г и соль по вкусу. Сначала сварите яйца вкрутую и очистите их, затем измельчите. Рис тщательно промойте и отварите до готовности. Репчатый лук очистите и мелко порежьте, зеленый лук и петрушку промойте и нарежьте. Печень трески извлеките из масла и разомните вилкой. Выложите в салатник печень, яйца, лук и зелень, добавьте соль по вкусу и аккуратно перемешайте. При желании добавьте масло из-под печени или майонез для мягкости вкуса. Салат можно подать порционно или в общем блюде, он отлично подойдет как легкая закуска или дополнение к основному блюду.

Ранее мы поделились рецептом фаршированных яиц с печенью трески.