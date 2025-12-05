Надоел старый? Готовим «Новый русский оливье» — невероятная версия с бужениной и 5 изюминками. Шикарный вариант к игристому на Новый год. Этот салат — вкус целой эпохи. В 90-е он был желанным гостем на каждом праздничном столе, а его вариации рождали семейные традиции. Буженина, сочные огурцы и нежный горошек — это тот самый оливье, который возвращает нас в атмосферу уютных новогодних вечеров.

Ингредиенты: картофель в мундире — 4–5 шт., буженина — 150–200 г, яйца крутые — 4 шт., огурцы маринованные — 2–3 шт., морковь вареная — 1 шт., горошек консервированный — 50–80 г, майонез — по вкусу, черный перец, соль.

Изюминки по вкусу: свежий огурец, яблоко, красный лук, зеленое перо лука, сметана и хрен.

Как приготовить: картофель и морковь отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Все твердые ингредиенты — буженину, яйца, огурцы, картофель и морковь — нарежьте аккуратными мелкими кубиками примерно одинакового размера. Добавьте горошек, предварительно слив жидкость. Если используете изюминки, натрите яблоко на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Соедините все компоненты в глубокой миске. Заправьте майонезом (можно в смеси со сметаной), при желании добавьте немного хрена для пикантности. Посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и дайте салату настояться в холодильнике хотя бы час перед подачей.

Ранее мы делились рецептом салата «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник. Картофельная соломка делает этот салат невероятным.