ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:15

Надоел старый? Готовим «Новый русский оливье» — невероятная версия с бужениной и 5 изюминками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоел старый? Готовим «Новый русский оливье» — невероятная версия с бужениной и 5 изюминками. Шикарный вариант к игристому на Новый год. Этот салат — вкус целой эпохи. В 90-е он был желанным гостем на каждом праздничном столе, а его вариации рождали семейные традиции. Буженина, сочные огурцы и нежный горошек — это тот самый оливье, который возвращает нас в атмосферу уютных новогодних вечеров.

Ингредиенты: картофель в мундире — 4–5 шт., буженина — 150–200 г, яйца крутые — 4 шт., огурцы маринованные — 2–3 шт., морковь вареная — 1 шт., горошек консервированный — 50–80 г, майонез — по вкусу, черный перец, соль.

Изюминки по вкусу: свежий огурец, яблоко, красный лук, зеленое перо лука, сметана и хрен.

Как приготовить: картофель и морковь отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. Все твердые ингредиенты — буженину, яйца, огурцы, картофель и морковь — нарежьте аккуратными мелкими кубиками примерно одинакового размера. Добавьте горошек, предварительно слив жидкость. Если используете изюминки, натрите яблоко на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Соедините все компоненты в глубокой миске. Заправьте майонезом (можно в смеси со сметаной), при желании добавьте немного хрена для пикантности. Посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и дайте салату настояться в холодильнике хотя бы час перед подачей.

Ранее мы делились рецептом салата «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник. Картофельная соломка делает этот салат невероятным.

Проверено редакцией
Читайте также
Мясной рулет с грибами «Избушка» — очень вкусный и простой: готовлю на Новый год — свернуть за 10 минут и забыть в духовке
Общество
Мясной рулет с грибами «Избушка» — очень вкусный и простой: готовлю на Новый год — свернуть за 10 минут и забыть в духовке
Вкуснее пирога, проще пиццы — готовлю ароматный лахмаджун с овощами и мясом
Общество
Вкуснее пирога, проще пиццы — готовлю ароматный лахмаджун с овощами и мясом
Не покупайте дорогие закуски! Банка шпрот и простые продукты — идеальная намазка готова! Вкуснее любого паштета.
Общество
Не покупайте дорогие закуски! Банка шпрот и простые продукты — идеальная намазка готова! Вкуснее любого паштета.
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Общество
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Апельсиновая курица, которая вас удивит: приготовьте 1 раз и влюбитесь — это мой рецепт и на праздники и на вкусный ужин
Общество
Апельсиновая курица, которая вас удивит: приготовьте 1 раз и влюбитесь — это мой рецепт и на праздники и на вкусный ужин
оливье
простой рецепт
салат
мясо
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеринар перечислил самые опасные новогодние украшения для питомцев
Минобороны: российские войска освободили Безымянное в ДНР
В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.