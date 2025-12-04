Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Картофельная соломка делает этот салат невероятным: готовим «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Картофельная соломка делает этот салат невероятным: готовим «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник. Сохраните этот рецепт, чтобы он всегда был под рукой в предпраздничной суете! Этот салат — настоящий праздник текстур. Он сочетает в себе нежную курицу, свежие овощи, сыр и, главное, хрустящую картофельную соломку, которая и создает его знаменитый «муравейник». Необычная подача гарантирует восторг ваших гостей.

Для его приготовления вам понадобится: отварная куриная грудка и одна ножка, 2 свежих огурца, 3 помидора (или веточка черри), 3 картофелины, 150 г твердого сыра, соль, перец и майонез для заправки.

Как приготовить: огурцы натрите на терке для корейской моркови и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Картофель натрите так же, промойте в холодной воде и хорошо обсушите на полотенце. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло (слой около 1 см) и обжарьте картофельную соломку небольшими порциями до золотистого цвета. Выложите на бумажные полотенца. Помидоры очистите от мякоти и нарежьте соломкой. Сыр натрите на крупной терке, а отварную курицу разберите на тонкие волокна.

Собирайте салат слоями на плоском блюде: куриные волокна → сеточка майонеза → слой огурцов и помидоров → снова майонез, соль и перец → слой тёртого сыра → майонез. В завершение щедро обсыпьте салат хрустящей картофельной соломкой, формируя высокий «холмик». Салат выглядит невероятно эффектно и станет украшением любого стола! Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, как дома приготовить закуску, которая в магазине стоит бешеных денег. Трендовые перчики с творожным сыром. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому.

