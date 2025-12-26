Новый год — 2026
Вместо курицы с рисом готовлю на Новый год «Гармошку»: и соус, и начинка, и главное блюдо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодний стол часто требует компромисса между пышным гарниром и сочным горячим, но это блюдо блестяще решает обе задачи. «Гармошка» из курицы — не просто запечённое мясо, а целая вкусовая композиция. Подача в виде веерных надрезов, заполненных сладким черносливом и хрустящими орехами, делает её эффектным центром стола. А волшебство происходит благодаря пикантному маринаду на основе соевого соуса и мёда, который создаёт идеальный баланс солёного, сладкого и пряного, превращая привычную курицу в праздничный кулинарный шедевр.

Вам понадобится: 1 целая куриная грудка или окорочка, 100 г чернослива без косточек, 50 г ядер грецких орехов. Для маринада: 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. жидкого мёда, 1 ст. л. дижонской горчицы, 2 зубчика чеснока (пропустить через пресс), соль и перец по вкусу. Смешайте все компоненты для маринада. Куриное филе надрежьте поперёк с шагом 1-1,5 см, не прорезая до конца, чтобы получилась «гармошка». Щедро обмажьте маринадом, включая надрезы, и оставьте минимум на 30 минут. В каждый надрез вложите половинку чернослива и кусочек грецкого ореха. Выложите курицу на противень, застеленный фольгой, полейте оставшимся маринадом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут до румяной корочки. Подавайте горячей, полив соком, выделившимся при запекании.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

