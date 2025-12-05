Никаких больше эклеров! Мой фаворит — «Ночь с незнакомцем»: нежный десерт с черносливом, орехами и йогуртом

Новогодние праздники часто ассоциируются с тяжелыми тортами и сладкими пирожными, после которых остается чувство тяжести. Предлагаем легкую, но невероятно вкусную и эффектную альтернативу — десерт, который восхитит гостей сочетанием сладости сухофруктов, хруста орехов и нежности медового йогурта. Это не просто сладость, а настоящее полезное лакомство, богатое витаминами и натуральной энергией. Его приготовление не требует выпечки и занимает минимум времени, что особенно ценно в предпраздничной суете. Яркий, аппетитный и очень душевный — этот десерт станет глотком свежего воздуха на сладком столе и понравится даже тем, кто следит за питанием.

Для приготовления вам понадобится: 200 г мягкого чернослива без косточек, 200 г мягкой кураги, 150 г ядер грецких орехов (или миндаля), 300 г густого греческого йогурта, 3 столовые ложки жидкого меда и щепотка ванилина. Сухофрукты промойте теплой водой и обсушите. Если они жесткие, залейте кипятком на 10 минут. Сделайте аккуратный надрез вдоль каждой ягоды и, если необходимо, удалите косточки. Внутрь каждой ягоды поместите половинку или целое ядро ореха. Выложите начиненные «конфетки» в креманки или на общее блюдо. В отдельной пиале тщательно смешайте йогурт, мед и ванилин до однородного состояния. Полейте приготовленные сухофрукты йогуртовым соусом непосредственно перед подачей или подайте соус отдельно. Десерт можно украсить листиками мяты или кунжутом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».