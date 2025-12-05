ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:30

Никаких больше эклеров! Мой фаворит — «Ночь с незнакомцем»: нежный десерт с черносливом, орехами и йогуртом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новогодние праздники часто ассоциируются с тяжелыми тортами и сладкими пирожными, после которых остается чувство тяжести. Предлагаем легкую, но невероятно вкусную и эффектную альтернативу — десерт, который восхитит гостей сочетанием сладости сухофруктов, хруста орехов и нежности медового йогурта. Это не просто сладость, а настоящее полезное лакомство, богатое витаминами и натуральной энергией. Его приготовление не требует выпечки и занимает минимум времени, что особенно ценно в предпраздничной суете. Яркий, аппетитный и очень душевный — этот десерт станет глотком свежего воздуха на сладком столе и понравится даже тем, кто следит за питанием.

Для приготовления вам понадобится: 200 г мягкого чернослива без косточек, 200 г мягкой кураги, 150 г ядер грецких орехов (или миндаля), 300 г густого греческого йогурта, 3 столовые ложки жидкого меда и щепотка ванилина. Сухофрукты промойте теплой водой и обсушите. Если они жесткие, залейте кипятком на 10 минут. Сделайте аккуратный надрез вдоль каждой ягоды и, если необходимо, удалите косточки. Внутрь каждой ягоды поместите половинку или целое ядро ореха. Выложите начиненные «конфетки» в креманки или на общее блюдо. В отдельной пиале тщательно смешайте йогурт, мед и ванилин до однородного состояния. Полейте приготовленные сухофрукты йогуртовым соусом непосредственно перед подачей или подайте соус отдельно. Десерт можно украсить листиками мяты или кунжутом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Мясной рулет с грибами «Избушка» — очень вкусный и простой: готовлю на Новый год — свернуть за 10 минут и забыть в духовке
Общество
Мясной рулет с грибами «Избушка» — очень вкусный и простой: готовлю на Новый год — свернуть за 10 минут и забыть в духовке
Вкуснее пирога, проще пиццы — готовлю ароматный лахмаджун с овощами и мясом
Общество
Вкуснее пирога, проще пиццы — готовлю ароматный лахмаджун с овощами и мясом
Не покупайте дорогие закуски! Банка шпрот и простые продукты — идеальная намазка готова! Вкуснее любого паштета.
Общество
Не покупайте дорогие закуски! Банка шпрот и простые продукты — идеальная намазка готова! Вкуснее любого паштета.
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
Семья и жизнь
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
К чаю самое то: рецепт пирожков из слоеного теста с капустой
Семья и жизнь
К чаю самое то: рецепт пирожков из слоеного теста с капустой
рецепты
кулинария
торты
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеринар перечислил самые опасные новогодние украшения для питомцев
Минобороны: российские войска освободили Безымянное в ДНР
В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.