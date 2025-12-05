ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:20

Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди

Владимир Путин c премьер-министром Индии Нарендрой Моди Владимир Путин c премьер-министром Индии Нарендрой Моди Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко, ТАСС
Читайте нас в Дзен

Роскосмос представил в Telegram-канале снимок Нью-Дели, где проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Отмечается, что фото было сделано при помощи космического аппарата «Ресурс‑П».

Космический аппарат «Ресурс‑П» сделал снимок Нью‑Дели (Индия), где сегодня проходят переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди, — отметили в госкорпорации.

Отмечается, что переговоры лидеров двух стран проходят в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели в узком формате. Рассчитывается, что затем встреча будет расширена и продолжится на уровне делегаций.

Ранее телеканал India Today выпустил мультфильм с Путиным, Моди и президентом США Дональдом Трампом. По сюжету глава российского государства и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе. Они подъезжают к двум бензоколонкам, над одной из которых написано Россия, над другой — США. Рядом с американской стоит Трамп. Моди заправляет мотоцикл из российской бензоколонки, и они уезжают.

Роскосмос
Индия
Владимир Путин
Нарендра Моди
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.