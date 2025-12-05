Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди

Роскосмос представил в Telegram-канале снимок Нью-Дели, где проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Отмечается, что фото было сделано при помощи космического аппарата «Ресурс‑П».

Космический аппарат «Ресурс‑П» сделал снимок Нью‑Дели (Индия), где сегодня проходят переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди, — отметили в госкорпорации.

Отмечается, что переговоры лидеров двух стран проходят в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели в узком формате. Рассчитывается, что затем встреча будет расширена и продолжится на уровне делегаций.

Ранее телеканал India Today выпустил мультфильм с Путиным, Моди и президентом США Дональдом Трампом. По сюжету глава российского государства и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе. Они подъезжают к двум бензоколонкам, над одной из которых написано Россия, над другой — США. Рядом с американской стоит Трамп. Моди заправляет мотоцикл из российской бензоколонки, и они уезжают.