Мясной рулет с грибами «Избушка» — очень вкусный и простой: готовлю на Новый год — свернуть за 10 минут и забыть в духовке

Мясной рулет с грибами «Избушка» — очень вкусный и простой: готовлю на Новый год — свернуть за 10 минут и забыть в духовке. Этот рулет — настоящее праздничное блюдо, которое удивит и домашних, и гостей. Хрустящее слоёное тесто, сочный мясной фарш, ароматные грибы и сыр создают неповторимую вкусовую симфонию.

Для его приготовления вам понадобится: 250 г готового слоёного теста, 300–400 г мясного фарша, 2-3 луковицы, 300 г твёрдого сыра, 400 г шампиньонов и 4-5 куриных яиц.

Как приготовить: фарш посолите по вкусу. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками. Обжарьте грибы с луком до золотистого цвета, слегка посолив. Яйца отварите вкрутую (7-8 минут), очистите и нарежьте крупными кусочками. Раскатайте слоёное тесто в прямоугольный пласт средней толщины. Равномерно посыпьте его тёртым сыром. Сверху распределите слой фарша, затем выложите обжаренные грибы с луком и кусочки яиц. Аккуратно, но плотно сверните тесто в рулет, защипнув края. Переверните рулет швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность взбитым желтком и сделайте несколько небольших надрезов для выхода пара. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 50 минут до красивой золотистой корочки.

Ранее мы готовили шашлык в духовке на луковой подушке. Простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку.

