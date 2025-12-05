Эффектный полет российского Су-57 попал на видео

Telegram-канал «Военный обозреватель» обнародовал кадры демонстрационного полета российского истребителя пятого поколения Су-57. Видео, как пишет «Российская газета», могли быть сделаны в одной из стран Юго-Восточной Азии.

На кадрах истребитель выполняет маневры на низкой высоте над водой. В какой-то момент он кружит над поверхностью, повернувшись на 90 градусов вдоль продольной оси. За эффектными виражами наблюдает публика.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал эффективность в выполнении новых боевых задач и продолжает совершенствовать свои тактико-технические характеристики. По его словам, российский самолет превосходит зарубежные аналоги по ряду ключевых параметров и успешно подтвердил свои стелс-качества в новых типах боевых миссий.

Тем временем появилась информация, что Индия может арендовать у России атомную подводную лодку. Сумма сделки составит около $2 млрд. Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет.