Германия перебросила истребители к границам России Welt: ФРГ перебросила эскадрилью Eurofighter в Польшу к границе России

ФРГ усиливает военное присутствие НАТО на востоке, передислоцировав эскадрилью истребителей Eurofighter в Польшу, пишет немецкая газета Die Welt. Операция уже началась, и техника прибыла на указанный аэродром.

Согласно планам командования, с германской базы Нерфених на аэродром в Мальборке были переброшены современные боевые самолеты. Их сопровождали около 150 военнослужащих, которые обеспечат эксплуатацию авиатехники, участие в совместных патрулированиях и учениях.

Выбор места дислокации не случаен: польская воздушная база находится примерно в 60 км к юго-востоку от Гданьска и всего в 80 км от границы с Калининградской областью России, что значительно сокращает время реакции. Мера представлена как укрепление обороны восточного фланга Альянса.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность крупных закупок современных видов вооружений для перевооружения армии. В список потенциальных приобретений включены истребители Eurofighter, а также ракеты для систем ПВО Patriot и IRIS-T SLM.