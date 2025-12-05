Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 декабря 2025 в 03:39

Германия перебросила истребители к границам России

Welt: ФРГ перебросила эскадрилью Eurofighter в Польшу к границе России

Истребители Eurofighter Истребители Eurofighter Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

ФРГ усиливает военное присутствие НАТО на востоке, передислоцировав эскадрилью истребителей Eurofighter в Польшу, пишет немецкая газета Die Welt. Операция уже началась, и техника прибыла на указанный аэродром.

Согласно планам командования, с германской базы Нерфених на аэродром в Мальборке были переброшены современные боевые самолеты. Их сопровождали около 150 военнослужащих, которые обеспечат эксплуатацию авиатехники, участие в совместных патрулированиях и учениях.

Выбор места дислокации не случаен: польская воздушная база находится примерно в 60 км к юго-востоку от Гданьска и всего в 80 км от границы с Калининградской областью России, что значительно сокращает время реакции. Мера представлена как укрепление обороны восточного фланга Альянса.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность крупных закупок современных видов вооружений для перевооружения армии. В список потенциальных приобретений включены истребители Eurofighter, а также ракеты для систем ПВО Patriot и IRIS-T SLM.

ФРГ
Польша
Россия
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Парламент Бельгии взорвался овациями одному решению премьера
Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Германия перебросила истребители к границам России
Пожар вспыхнул в порту после атаки БПЛА на Краснодарский край
Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира
В Госдуме озвучили размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
«Трусливо и малодушно»: Колесник раскритиковал Макрона за просьбу к Китаю
«Ты даже не в игре»: Дмитриев жестко прошелся по канцлеру ФРГ
Бардак и анархия: к чему приведет Украину безвластие, кто наведет порядок
Зеленский рассказал о поисках преемника Ермака
Десятки тысяч украинцев могут депортировать из Израиля
Фаза Луны сегодня, 5 декабря: самое «холодное» суперлуние 2025 года
Четыре страны отказались участвовать в Евровидении из-за Израиля
«Это частные тюрьмы»: что не так с российскими рехабами и как это исправить
Власти Курска сообщили о последствиях атаки дронов ВСУ
Стало известно, когда Збруев появится на сцене «Ленкома»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 декабря 2025 года
Приметы 5 декабря: Прокопьев день — Вехостав, прокладываем путь
Великобританию обвинили в попытке срыва переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.