Бардак и анархия: к чему приведет Украину безвластие, кто наведет порядок

Под Киевом произошло столкновение с применением оружия между ГУР и ВСУ за санаторий «Октябрь». Эксперты видят в этом показатель системного кризиса власти на Украине. Почему представители украинских силовых структур все чаще решают конфликты с оружием в руках, как это подрывает государственную систему и что ожидает Украину в будущем — в материале NEWS.ru.

Что произошло между украинскими силовиками под Киевом

Вечером 3 декабря в украинском санатории «Октябрь» в районе Конча-Заспа под Киевом произошло вооруженное боестолкновение межу представителями ГУР Минобороны Украины и военнослужащими войсковой части А4005 ВСУ, сообщила «Украинская правда».

По информации издания, сотрудники ГУР выломали ворота, ворвались со стрельбой в санаторий, захватили «в плен» 10 солдат ВСУ, «причинив им существенные травмы».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Согласно источникам, причиной конфликта стал спор между силовыми структурами о том, кто теперь арендует здание санатория. И у ГУР, и у ВСУ были заключены с «Октябрем» договоры об аренде. Представители спецслужбы настаивают на том, что их соглашение в силе, тогда как договор военных является недействительным.

Это не первый эпизод столкновений между различными украинскими воинскими подразделениями. В начале октября этого года военнослужащие 114-й бригады теробороны ВСУ передали российским войскам координаты для удара по переброшенным в Купянск частям 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

Ранее неоднократно сообщалось о создании на Украине «заградотрядов», которые должны угрозой физического устранения помешать отступлению и массовому дезертирству украинских солдат с передовой.

«Только за 2025 год на Украине произошло от пяти до семи таких столкновений, в которых различные силовые ведомства конфликтовали между собой, в том числе с применением оружия», — рассказал NEWS.ru политолог Ростислав Антонов.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

О чем говорит столкновение ГУР и ВСУ под Киевом

Инцидент в «Октябре» не является частным случаем, а демонстрирует общее состояние как Вооруженных сил Украины, так и всей политической системы страны в целом, отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты.

Это происшествие является настолько очевидным показателем системного кризиса на Украине, что «тут даже не о чем спорить», заявил в беседе с NEWS.ru историк спецслужб, редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

«Совершенно очевидно, что предчувствие скорого краха системы среди силовиков, которые наблюдают ситуацию изнутри, вызывает у них желание как можно скорее нахапать как можно больше, пока кормушка не схлопнулась окончательно», — подчеркнул эксперт. По его словам, украинским военным в нынешних реалиях нет смысла соблюдать какие бы то ни было законы.

По мнению политолога Юрия Якоря, в среде украинских военных есть предчувствие скорого прихода «тотального безвластия и дезориентации». «Украинские силовики надеются в этой истории уже только на себя, на свою собственную власть, которую дает им оружие. И нужно понимать, что у этих солдат и офицеров сейчас „кукушечка летает“ только так. С этим Украине теперь придется жить, даже безотносительно перспектив достижения мира с Россией», — подчеркнул он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Антонов уверен, что эпизод с конфликтом между ГУР и ВСУ является для Киева «весьма тревожным звоночком», особенно с учетом того, что в нем оказался замешан, согласно украинским источникам, один из заместителей главкома ВСУ Сырского, который прибыл на место конфликта.

«ГУР Буданова — это, по сути, государство в государстве, то есть оно действует, подчиняясь только Буданову. Поэтому мы видим, что в конфликте уже задействован заместитель Сырского (главнокомандующего ВСУ. — NEWS.ru). Безусловно, это можно расценивать как трещину в отношениях силовых ведомств на самом высоком уровне и невозможность этих структур разрешить свои конфликты без применения оружия», — подчеркнул эксперт.

К чему приведет Украину конфликт ГУР и ВСУ

Украина сейчас вступает в период, когда все воюют против всех, а единая военно-политическая система управления разваливается прямо на глазах.

«Это совершенно очевидное наступление полной махновщины, которая чисто исторически характерна для „незалежной Украины“ и ее госаппарата. Просто в последние несколько лет эти люди вынуждены были соблюдать внешний политес. Хотя бы для того, чтобы получать деньги у Запада», — указал Мзареулов.

По его мнению, на Украине нормальная политическая система всегда была чем-то декоративным, временным и наносным. «Настоящая система управления, органичная и естественная для страны, — это как раз махновщина в том виде, в котором мы ее сейчас наблюдаем. Просто ее тщательно скрывали», — подчеркнул эксперт.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Теперь же столкновения «на низовом уровне» между рядовыми подразделениями силовых ведомств Украины не скрываются, а открыто демонстрируются.

«Ненормальным является то, что они перестали этого стесняться. Видимо, теперь украинские лидеры больше не имеют возможности укрывать за внешними рамками приличий этот перманентный хаос. Именно эта невозможность его скрыть и является основным показателем того, что Украина идет вразнос не только на линии боестолкновения, но и в тылу, и в высоких кабинетах», — указал историк спецслужб.

Якорь уверен, что ситуация безвластия на Украине — это надолго. И как-то изменить ее можно будет только с использованием максимально жесткого внешнего контроля.

«В перспективе на Украине нас ждет абсолютная анархия, когда власть — это исключительно автомат и пулемет. Поэтому, кстати, любые разговоры там о мире — это, конечно, интересно, но они имеют смысл, только если тот, кто подписывает мирный договор, будет хоть как-то контролировать порядок в стране. Во многом еще и поэтому России нужен нейтральный статус Украины, сокращение численности ВСУ и запрет на некоторые виды вооружений», — пояснил он.

Осуществление подобного контроля возможно только «железной рукой», которая будет подавлять любую анархию в зародыше.

«Самый худший вариант, который нас может ожидать, — это „Ассоциация пиратских республик Украины“. Чтобы избежать подобного развития событий, в этой стране нужно полностью менять даже не систему, а устанавливать жесткую дисциплину с расстрелами и прочими „прелестями“ военной диктатуры. Но у Украины на такие перемены попросту нет ни воли, ни ресурсов», — заключил политолог.

