ВСУ усилили контроль за бойцами из-за роста дезертирства

Украина направила 2-ю Галицкую отдельную бригаду Нацгвардии из Львова в Сумскую область для выполнения функций заградотряда, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Такое решение связано с ростом случаев дезертирства среди украинских военнослужащих.

По словам собеседника, подразделению поручено находиться на второй линии обороны и предотвращать самовольное оставление позиций бойцами ВСУ. В случаях дезертирства бойцам Нацгвардии разрешено применять оружие.

Ранее стало известно, что с января 2022 года на Украине возбудили свыше 270 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части и дезертирстве. При этом лишь 5% этих дел дошли до суда: около 13,6 тысячи случаев оставления службы и менее 700 эпизодов дезертирства.

До этого российские силовые ведомства заявили, что в Харьковской области младшие командиры ВСУ умышленно разрешают военнослужащим самовольно покидать части из-за невозможности выполнения боевых задач. Наибольшее количество таких инцидентов зафиксировали в 425-м отдельном штурмовом полку.