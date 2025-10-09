Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 10:16

ВСУ усилили контроль за бойцами из-за роста дезертирства

ВСУ направили заградотряд в Сумскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина направила 2-ю Галицкую отдельную бригаду Нацгвардии из Львова в Сумскую область для выполнения функций заградотряда, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Такое решение связано с ростом случаев дезертирства среди украинских военнослужащих.

По словам собеседника, подразделению поручено находиться на второй линии обороны и предотвращать самовольное оставление позиций бойцами ВСУ. В случаях дезертирства бойцам Нацгвардии разрешено применять оружие.

Ранее стало известно, что с января 2022 года на Украине возбудили свыше 270 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части и дезертирстве. При этом лишь 5% этих дел дошли до суда: около 13,6 тысячи случаев оставления службы и менее 700 эпизодов дезертирства.

До этого российские силовые ведомства заявили, что в Харьковской области младшие командиры ВСУ умышленно разрешают военнослужащим самовольно покидать части из-за невозможности выполнения боевых задач. Наибольшее количество таких инцидентов зафиксировали в 425-м отдельном штурмовом полку.

ВСУ
Украина
военные
дезертирство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 9 октября: что уничтожено в Одессе, список целей
В Минфине раскрыли число россиян, использующих криптовалюту
Два российских лыжника могут выступить на ОИ-2026 в составе сборной США
В ДНР сообщили о формировании «котла» для ВСУ под Северском
Директора парка культуры задержали за аферу с аттракционами
Водитель протаранил четыре машины когда объезжал голубя в Хабаровске
Знакомая семьи Збруева отреагировала на новость о госпитализации актера
В НАТО хотят разрешить пилотам открывать огонь по воздушным целям из России
Взбесившаяся россиянка в пылу ссоры пырнула сожителя ножом в пах
В Петербурге мигрант коснулся грузовика и умер
Стало известно, когда в Газе прекратится огонь
Врач раскрыла, в каких продуктах содержится больше всего фосфора
Голая учительница устроила стрим из душа для школьника
Глава Росатома оценил ядерную безопасность на Запорожской АЭС
Россиянам рассказали, как реагировать на рассылки от мошенников
Где ловить хариуса в Приморье осенью: реки, снасти и секреты клева
Британский доброволец заявил о «промывании мозгов» на его родине
Армия России отразила удар барражирующим боеприпасом Switchblade
«Напасть на Москву»: в Финляндии удивились новой выходке Зеленского
Воры обчищали столичные супермаркеты с помощью детской коляски
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.