08 октября 2025 в 18:26

На Украине пылятся сотни тысяч дел о побегах бойцов ВСУ

На Украине заведено 270 тысяч уголовных дел о дезертирстве

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

С января 2022 года на Украине завели свыше 270 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части (СОЧ), передает украинское издание «Liga.net». Зафиксировано 218 282 случая СОЧ и 52 075 эпизодов дезертирства.

С января 2022 года по август 2025 года на Украине возбудили более 270 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве. Лишь 5% из них дошли до суда: более 13,6 тысячи дел о покидании места службы и 696 — о дезертирстве, — сказано в статье.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская элита посылает на убой своих граждан, но не идет на фронт сама. В связи с этим он назвал украинскую армию рабоче-крестьянской.

До этого в Госбюро расследований Украины рассказали, что замначальника подразделения ВСУ почти два года заставлял двух военнослужащих продавать шаурму в ДНР, заработав на этом более 4 млн гривен (8 млн рублей). Ларек располагался на одной из улиц под Покровском (Красноармейском).

ВСУ
дезертирство
Украина
уголовные дела
