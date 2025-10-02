Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 20:42

«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту

Путин: украинская элита посылает на убой своих граждан

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинская элита посылает на убой своих граждан, но не идет на фронт сама, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». В связи с этим он назвал украинскую армию рабоче-крестьянской.

На самом деле армия-то простая, рабоче-крестьянская, там, на Украине. Элиты-то не воюют. Они только посылают на убой своих граждан, и все. Поэтому и такое количество дезертиров, — сказал он.

Также Путин рассказал, что ВСУ целенаправленно ликвидируют своих же солдат. Используются для этого БПЛА. Убийства происходили в том числе, когда бойцы хотели сдаться в плен ВС РФ.

Военным ВСУ трудно сдаться в плен, потому что заградотряды их уничтожают, когда видят, что кто-то пытается сдаться в плен, или с беспилотников. А беспилотниками часто управляют и наемники из всяких разных стран — им вообще наплевать на украинцев, — сказал он.

Также глава государства заявил, что русский солдат — это тот, кто любит Россию и служит ей. Этническая принадлежность в этом вопросе не имеет значения, пояснил он.
Владимир Путин
СВО
Украина
солдаты
