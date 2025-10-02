«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту

Украинская элита посылает на убой своих граждан, но не идет на фронт сама, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». В связи с этим он назвал украинскую армию рабоче-крестьянской.

На самом деле армия-то простая, рабоче-крестьянская, там, на Украине. Элиты-то не воюют. Они только посылают на убой своих граждан, и все. Поэтому и такое количество дезертиров, — сказал он.

Также Путин рассказал, что ВСУ целенаправленно ликвидируют своих же солдат. Используются для этого БПЛА. Убийства происходили в том числе, когда бойцы хотели сдаться в плен ВС РФ.

Военным ВСУ трудно сдаться в плен, потому что заградотряды их уничтожают, когда видят, что кто-то пытается сдаться в плен, или с беспилотников. А беспилотниками часто управляют и наемники из всяких разных стран — им вообще наплевать на украинцев, — сказал он.

Также глава государства заявил, что русский солдат — это тот, кто любит Россию и служит ей. Этническая принадлежность в этом вопросе не имеет значения, пояснил он.