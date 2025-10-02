Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 20:21

Путин фразой Петра I охарактеризовал русских солдат

Путин назвал русскими солдатами всех, кто любит Россию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Русский солдат — это тот, кто любит Россию и служит ей, заявил на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. Этническая принадлежность в этом вопросе не имеет значения, пояснил он. Трансляция ведется на официальном сайте мероприятия.

Когда говорю русские, я имею в виду не чисто этнических русских людей, у которых написано «русский» в паспорте. Напомню в этой связи [слова] Петра I: «Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что храбрость, мужество и героизм русского солдата неизменны. Страна, по словам Путина, гордится этим.

Ранее Путин рассказал, что потери ВС РФ в ходе специальной военной операции значительно меньше потерь ВСУ. Лидер государства не привел конкретных цифр, но акцентировал значительную разницу в их соотношении.

Также глава государства рассказал, что в России, как и на Украине, есть случаи дезертирства, но их число крайне мало. Путин обратил внимание на то, что с начала года и до августа из украинской армии дезертировало около 150 тысяч военнослужащих.

Владимир Путин
солдаты
политика
СВО
