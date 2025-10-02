Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 20:18

Путин высказался о дезертирах в России

Путин заявил, что дезертиров в России по сравнению с Украиной единицы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В России есть случаи дезертирства, но их число крайне мало в сравнении с Украиной, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он обратил внимание на то, что с начала года и до августа из украинской армии дезертировало около 150 тыс. военнослужащих.

У нас тоже есть, это во время вооруженных конфликтов всегда бывает, есть люди, которые самовольно оставляют часть, но таких, по сравнению с тем, что там происходит (в украинской армии. — NEWS.ru), единицы, — прокомментировал Путин.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основная тема обсуждения — концепция полицентричного мирового порядка и возможные сценарии его развития. В форуме участвуют 140 экспертов более чем из 40 стран.

Ранее Путин заявил, что в стране нет массовой мобилизации, включая принудительную, и люди сами записываются в армию. Он также отметил, что российская армия имеет достаточный личный состав, а потери в ВС РФ меньше, чем у Вооруженных сил Украины.

Владимир Путин
дезертиры
ВСУ
ВС РФ
