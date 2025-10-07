Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:57

Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей

Офицер ВСУ заставил бойцов продавать шаурму под Покровском

Замначальника подразделения ВСУ почти два года заставлял двух военнослужащих продавать шаурму в ДНР, заработав на этом более 4 млн гривен (8 млн рублей), сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины. Ларек располагался на одной из улиц под Покровском (Красноармейском).

Следствие считает, что офицер заставил подчиненных построить киоск, который затем оформил на жену. Она контролировала бизнес, а солдаты вместо службы готовили и продавали еду, продолжая получать полное довольствие, включая боевые выплаты. Ущерб государству оценивается в 4 млн гривен. Офицеру вменяют злоупотребление властью и пособничество в уклонении от службы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого появилась информация, что в Харьковской области младшие командиры Вооруженных сил Украины умышленно разрешают военнослужащим самовольно покидать расположение своих частей. Такая практика обусловлена невозможностью выполнения боевых задач, поставленных перед подразделениями.

Ранее колумбийский наемник рассказал, что во время вербовки ему обещали ежемесячные выплаты в размере 12 миллионов колумбийских песо (256 тысяч рублей), однако он получил 65 тысяч (1,3 тысячи рублей), что в 180 раз меньше. Он признался, что стал дезертиром и сейчас находится в Польше.

Украина
ВСУ
происшествия
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса
Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой
В Албании мужчина застрелил судью после оглашения приговора
Министр труда честно ответил на вопрос о «налоге на тунеядство»
Обманувших бойцов СВО в Шереметьево вымогателей арестовали
В Полтавской области в результате взрывов поврежден энергообъект
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.