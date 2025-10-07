Замначальника подразделения ВСУ почти два года заставлял двух военнослужащих продавать шаурму в ДНР, заработав на этом более 4 млн гривен (8 млн рублей), сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины. Ларек располагался на одной из улиц под Покровском (Красноармейском).

Следствие считает, что офицер заставил подчиненных построить киоск, который затем оформил на жену. Она контролировала бизнес, а солдаты вместо службы готовили и продавали еду, продолжая получать полное довольствие, включая боевые выплаты. Ущерб государству оценивается в 4 млн гривен. Офицеру вменяют злоупотребление властью и пособничество в уклонении от службы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого появилась информация, что в Харьковской области младшие командиры Вооруженных сил Украины умышленно разрешают военнослужащим самовольно покидать расположение своих частей. Такая практика обусловлена невозможностью выполнения боевых задач, поставленных перед подразделениями.

Ранее колумбийский наемник рассказал, что во время вербовки ему обещали ежемесячные выплаты в размере 12 миллионов колумбийских песо (256 тысяч рублей), однако он получил 65 тысяч (1,3 тысячи рублей), что в 180 раз меньше. Он признался, что стал дезертиром и сейчас находится в Польше.